Выступление Dr Alban: "ЕС" намерена обратится в СБУ

Новости Украины:В "ЕС" намерены обратится в СБУ, касательно въезда на территорию Украины персон нон грата.

В Европейской солидарности заявили, что подготовили ряд запросов к СБУ и президенту Владимиру Зеленскому, касательно нарушения украинского законодательства и разрешения на въезд на территорию страны лицам, которые поддерживали аннексию Крыма, публично называют аннексированный Россией полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земле.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбук.

"В частности, речь идет об актере" сватов "Федоре Добронравове (напомню, сериал вернулся на наши голубые экраны после смены власти, а теперь и" кримнаши "к нам в гости прутся). И по Dr Alban, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что он в обход запрета помог въехать в Украину. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитета, закрывала глаза на подпевал оккупантов. А власть еще и находит время на встречи и фото с подобными персонажами ", - отметила политик.

Как известно Добронравов публично поддержал аннексию Крыма РФ и не раз высказывался об этом в своих интервью. В июне 2019 года СБУ сняла с Федора Добронравова трехлетний запрет на въезд в страну. В суде посчитали, что запрет был вынесен незаконно.

Что же касается Dr Alban, то он выступал в Крыму уже после того, как он был оккупирован Россией.

Напомним, в "Евросолидарности" заявили, что подписанные газовые соглашения избавляют Россию от ответственности за энергетическую агрессию.