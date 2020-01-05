Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион
Динамо заинтересовалось нигерийским нападающим
Вечеря на Рождество 2020: что и когда нужно нести кумовьям
Вечеря на Рождество 2020: что и когда нужно нести кумовьям

Климкин рассказал о планах Путина в отношении Украины на 2020 год

Климкин рассказал о планах Путина в отношении Украины на 2020 год
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению экс-министра, президент РФ хочет поделить страну на Малороссию и Западную Украину.

Президент России Владимир Путин в 2020 году будет делать все, что бы ослабить санкции Запада и разделить Украину. Об этом он рассказал в интервью одному украинскому изданию.

"Я не вижу без, как я говорил, большого "договорняка", шанса на компромиссный для нас и России вариант. Иначе Путин будет давить именно на свой вариант. Я не верю ни в максимальный вариант "предательства", ни в максимальный вариант "победы". Статус-кво нам тоже не подходит, поскольку продолжаются обстрелы. Путин будет с этим играть. Но переложение горячего статус-кво в более холодный - это задача 2020 года вместе с гуманитарными аспектами: обмен, гуманитарные, религиозные, экологические и другие контакты. С той стороны будут в основном шпионы. Но, тем не менее, постепенно нам это нужно делать, поскольку это наши люди", - подчеркнул он.

Экс-министр подчеркнул, что есть вероятность ослабления санкционного давления со стороны Запада. По его словам, Украине нужны санкции не просто против РФ, Украине нужно чтобы россияне ушли с Донбасса. Если на оккупированной территории появится украинское правовое поле, то в таком случае можно говорить об ослаблении давления на РФ. 

Климкин о деле Шеремета: Сейчас бумеранг или маятник может ударить

В то же время Климкин уверен, что Путин не будет долго ждать и попытается ослабить санкции в 2020 году. В этом году в США пройдут выборы президента. Кто окажется у руля страны и как глава Белого дома будет относится к РФ неизвестно. Поэтому Путин будет стремится разбить трансатлантическую солидарность и "отменить" часть санкций.

Павел Климкин уверен в том, что Кремль и дальше будет пытаться поделить Украину. По мнению экс-главы МИД Украины, для России это решение всех проблем. Получив "Малороссию" они также возьмут под контроль Черное море, все сухопутные коридоры. Решится проблема водоснабжения Крыма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Владимир Путин, Павел Климкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Стрижки, которые станут главными тенденциями красоты в 2020 году
04 Оказывается, он не для всех: кому противопоказан чеснок
05 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран заявил о &quot;начале конца&quot; присутствия США в регионе
Иран заявил о "начале конца" присутствия США в регионе
На трассе Киев-Чоп произошло лобовое ДТП: погиб ребенок
На трассе Киев-Чоп произошло лобовое ДТП: погиб ребенок
Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа
Киев в полном объеме получил оплату за транзит газа
Ключевые отличия православного и католического Рождества: традиции и обряды
Ключевые отличия православного и католического Рождества: традиции и обряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь