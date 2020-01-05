Климкин рассказал о планах Путина в отношении Украины на 2020 год

Новости Украины:По мнению экс-министра, президент РФ хочет поделить страну на Малороссию и Западную Украину.

Президент России Владимир Путин в 2020 году будет делать все, что бы ослабить санкции Запада и разделить Украину. Об этом он рассказал в интервью одному украинскому изданию.

"Я не вижу без, как я говорил, большого "договорняка", шанса на компромиссный для нас и России вариант. Иначе Путин будет давить именно на свой вариант. Я не верю ни в максимальный вариант "предательства", ни в максимальный вариант "победы". Статус-кво нам тоже не подходит, поскольку продолжаются обстрелы. Путин будет с этим играть. Но переложение горячего статус-кво в более холодный - это задача 2020 года вместе с гуманитарными аспектами: обмен, гуманитарные, религиозные, экологические и другие контакты. С той стороны будут в основном шпионы. Но, тем не менее, постепенно нам это нужно делать, поскольку это наши люди", - подчеркнул он.

Экс-министр подчеркнул, что есть вероятность ослабления санкционного давления со стороны Запада. По его словам, Украине нужны санкции не просто против РФ, Украине нужно чтобы россияне ушли с Донбасса. Если на оккупированной территории появится украинское правовое поле, то в таком случае можно говорить об ослаблении давления на РФ.

В то же время Климкин уверен, что Путин не будет долго ждать и попытается ослабить санкции в 2020 году. В этом году в США пройдут выборы президента. Кто окажется у руля страны и как глава Белого дома будет относится к РФ неизвестно. Поэтому Путин будет стремится разбить трансатлантическую солидарность и "отменить" часть санкций.

Павел Климкин уверен в том, что Кремль и дальше будет пытаться поделить Украину. По мнению экс-главы МИД Украины, для России это решение всех проблем. Получив "Малороссию" они также возьмут под контроль Черное море, все сухопутные коридоры. Решится проблема водоснабжения Крыма.