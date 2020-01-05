Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций

Новости Украины:Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана.

Президент Владимир Зеленский на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана, сообщил Офис президента.

"Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм", - сказано в сообщении.

Также в ОП отметили, что "также отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $ 80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана".

Стороны также обсудили укрепление отношений двух стран, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщалось, Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.