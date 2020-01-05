Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
Единый номер экстренных служб: как это будет работать
Единый номер экстренных служб: как это будет работать
Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
Светлые колядки для детей и взрослых на Рождество 2020
Светлые колядки для детей и взрослых на Рождество 2020

Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций

Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
19:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана.

Президент Владимир Зеленский на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана, сообщил Офис президента.

"Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм", - сказано в сообщении.

Также в ОП отметили, что "также отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $ 80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана".

Зеленский с семьей полетел в Оман

Стороны также обсудили укрепление отношений двух стран, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщалось, Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инвестиции, Оман, Владимир Зеленский, Юсуф бин Аляви бин Абдалла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Оказывается, он не для всех: кому противопоказан чеснок
04 Стрижки, которые станут главными тенденциями красоты в 2020 году
05 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ядерная сделка: в Иране пройдет &quot;важная встреча&quot;
Ядерная сделка: в Иране пройдет "важная встреча"
Уже восьмое: в Нидерландах опять нашли письмо со взрывчаткой
В Нидерландах опять нашли письмо со взрывчаткой
День в ООС: два обстрела, погиб украинский военный
День в ООС: два обстрела, погиб украинский военный
Что приготовить на Рождество 2020: вкусные и простые рецепты салатов (Фото, Видео)
Что приготовить на Рождество 2020: вкусные и простые рецепты салатов (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь