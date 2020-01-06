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Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина

Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В МИД рассчитывают, что Меркель побудит Кремль выполнить договоренности "Нормандии".

Украина ценит поддержку правительством ФРГ и лично канцлером Ангелой Меркель нашего государства и надеется, что ее визит в Москву будет побуждать Кремль выполнить достигнутые 9 декабря в Париже договоренности в нормандском формате.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя анонсированный на 11 января визит канцлера ФРГ в Москву.

"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", - отметила Зеленко.

Она подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. В частности, в последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин, напомнила пресс-секретарь МИД.

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"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - акцентировала Зеленко.

Как известно, в субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом, в ходе которого планируется обсуждение ситуации в Сирии, Ливии, Ираке и в Украине.

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Германия, Украина, Ангела Меркель, ФРГ, Россия, РФ, Владимир Путин, МИД Украины.
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