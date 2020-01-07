Помпео заявил о важности подписанного газового контракта с РФ

Новости Украины:Владимир Зеленский и Майкл Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подписанный контракт на транзит газа с РФ.

Государственный секретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение контракта с РФ на транзит газа в Европу.

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - отмечается в сообщении.

Также Зеленский подробно проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи", и о планах правительства по восстановлению мира на востоке Украины.

В свою очередь Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

"Президент Украины поблагодарил за неизменную поддержку Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма", - также сообщили в пресс-службе президента.

Кроме того, Зеленский выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи Украине в сфере безопасности и обороны.

"Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников.

Как сообщалось ранее, Помпео планировал посетить Украину 3 января, однако отложил визит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.