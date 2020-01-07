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Пристайко: В идеале выборы на Донбассе должны быть проведены параллельно с местными в Украине

Пристайко: В идеале выборы на Донбассе должны быть проведены параллельно с местными в Украине
19:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Незаконные формирования не смогут принять участие в местных выборах на Донбассе.

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко считает, что незаконные формирования на Востоке Украины не смогут принять участие в местных выборах. Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа.

На вопрос журналистов, могут быть проведены выборы с участием так называемых "народных республик", министр ответил, что никакие незаконные формирования боевиков не смогут принять в них участие.

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - заявил Пристайко.

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Как сообщалось ранее, Пристайко считает, что нормандская встреча и обмен пленными не восстановили доверия к РФ.

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МИД, МИД Украины, Вадим Пристайко.
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