ВР предлагает повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения пешеходами

Новости Украины:Авторами проекта являются трое народных депутатов от "Слуги народа".

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются трое народных депутатов от "Слуги народа".

Законопроектом предлагается установить, что неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В действующем законодательстве речь идет о наказании в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же нарушения, совершенные вышеуказанными лицами, находящимися в состоянии опьянения, влекут наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (в действующем законодательстве - 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 (в действующем законодательстве - 10) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.

Напомним, Международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины.