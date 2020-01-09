Зеленский и Джонсон обсудили крушение "Боинга" и Brexit

Новости Украины:Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной группы в Иране, расследующей катастрофу украинского самолета.

"В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил Зеленский в разговоре с Джонсоном в четверг, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - сказал Зеленский.

Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию этой катастрофы. Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Также Зеленский и Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

"Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и закрепит стратегический характер партнерства", - подчеркнул Зеленский в разговоре с Джонсоном в четверг, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Также собеседники затронули вопрос упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины.