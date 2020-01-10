Скачать
Пятница, 10.01.2020
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Киевляне получат платежки за декабрь со сниженными счетами
Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
Экстренное собрание: почему Елизавета II созвала всех представителей монархии
Елизавета II созвала всех представителей монархии

Кабмин повысил зарплату генпрокурору

Кабмин повысил зарплату генпрокурору
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет министров Украины повысил месячный должностной оклад генерального прокурора Украины на 56 тыс 648 грн до 93 тыс 648 грн.

Согласно постановлению №1155 от 11 декабря 2019 года, правительство утвердило схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора. В частности, оклад генпрокурора установлен на уровне 93 тыс 648 грн (ранее 37 тыс. грн), его первого заместителя – 89 тыс 326 грн (ранее 34 тыс. грн), заместителя – 86 тыс 445 грн (ранее 32 тыс. грн).

Начальнику департамента установлен оклад 40 тыс 341 грн, замначальнику департамента – 39 тыс 188 грн, прокурорам – 28 тыс 815 грн, руководителю областной прокуратуры – 38 тыс 038 грн, первому замруководителю областной прокуратуры – 36 тыс 306 грн, замруководителя областной прокуратуры – 34 тыс 578 грн, руководителю окружной прокуратуры – 32 тыс 273 грн, первому замруководителю окружной прокуратуры 31 тыс 408 грн, замруководителю окружной прокуратуры – 29 тыс 967 грн.

Также Кабмин предоставил право руководителям органов прокуратуры в пределах установленного фонда оплаты труда устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

Отмечается, что в случае несвоевременного выполнения задач, ухудшение качества работы и нарушения трудовой дисциплины указанная надбавка отменяется или размер ее уменьшается.

Также может устанавливаться ежемесячная надбавка за выслугу лет при наличии стажа работы: свыше одного года - в размере 10%, свыше трех лет – 15%, свыше пяти лет – 18%, свыше 10 лет – 20%, свыше 15 лет – 25%, свыше 20 лет – 30%, свыше 25 лет – 40%, свыше 30 лет – 45%, свыше 35 лет – 50% должностного оклада.

Кроме того, устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора, который находится на административной должности, или по вакантной административной должности - в размере 50% должностного оклада по должности временно отсутствующего прокурора или по вакантной должности пропорционально дополнительной нагрузке.

Среди прочего, предусматривается надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

Рябошапка сменил группы прокуроров в расследовании преступлений в оборонке

Кроме того, руководители органов прокуратуры могут осуществлять премирование прокуроров в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда премирования, образованного в размере не менее 10% должностных окладов и экономии фонда оплаты труда. Также предоставлять прокурорам материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного основного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы прокурора.

Также документом предусмотрена выплата прокурорам органов прокуратуры: надбавки за знание и использование в работе иностранного языка: одного европейского - в размере 10%, одного восточного, угро-финского или африканского – 15%, двух и более языков – 25% должностного оклада; доплату за ученую степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук по соответствующей специальности - в размерах соответственно 5 и 10% должностного оклада; надбавку за почетное звание "заслуженный" - в размере 5% должностного оклада.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Зарплата Генпрокурора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
02 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
03 США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
04 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
05 Что же пошло не так? Алена Винницкая откровенно рассказала о личном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Кабмин повысил зарплату генпрокурору
Появилось видео с &quot;черным ящиком&quot; самолета МАУ
Появилось видео с "черным ящиком" самолета МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране: место катастрофы зачистили бульдозерами
Место крушения самолета МАУ зачистили
Звезда сериала &quot;Американская история ужасов&quot; умер в 27 лет
Звезда сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь