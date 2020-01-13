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Зеленский одобряет: в Украине будут наказывать нардепов-кнопкодавов

Зеленский одобряет: в Украине будут наказывать нардепов-кнопкодавов
16:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за неперсональное голосование.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады " № 404, который парламент принял 19 декабря 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, целью документа является обеспечение надлежащего выполнения нардепами полномочий в части обязанности персонального голосования.

Так, законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и регламент Верховной Рады по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

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"В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Верховная Рада, Законопроект, Закон, Владимир Зеленский.
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