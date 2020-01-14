Скачать
Вторник, 14.01.2020
В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета
Крушение Boeing 737: Украинские спасатели вернулись из Ирана
Крушение Boeing 737: Украинские спасатели вернулись из Ирана
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января

Разумков: Зарплаты нардепов не будут по 100 тысяч

Разумков: Зарплаты нардепов не будут по 100 тысяч
11:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов заявил, что информация о повышении заработной платы народных депутатов до 100 тысяч гривень, которая появилась в некоторых средствах массовой информации, не соответствует действительности.

"Я думаю все из вас видели информацию в СМИ касательно повышения заработной платы народных депутатов. Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тысяч, где-то я читал про 150 тысяч гривень. Изменение заработной платы составляет около трех тысяч гривень и связано оно с повышением прожиточного минимума", - заявил Разумов на открытии утреннего заседания Верховной Рады.

Кроме того, спикер парламента предложил во время часа вопросов к правительству заслушать министров и премьер-министра Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

Повестка дня Рады: отмена депутатской монополии и вопросы ратификации

Ранее бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в Facebook заявил, что зарплата народных депутатов с 1 января будет увеличена в 2,5 раза – до 100 тыс. грн. Также он заявил, что повышение зарплат для топ-чиновников составило 3,5-5 раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Зарплаты, Зарплаты нардепов, Дмитрий Разумов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день
03 14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
04 "Привет отпуск": Надя Дорофеева поделилась соблазнительными снимками с отдыха
05 Продукты, которые сохранят кожу молодой и упругой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Силовики усиленно охраняют центр Киева
Силовики усиленно охраняют центр Киева
Пробки в Киеве: где перекрыто движение
Пробки в Киеве: где перекрыто движение
Аномально теплый январь: в Украине будет солнечно, тепло и сухо
Аномально теплый январь: в Украине будет солнечно, тепло и сухо
Старый Новый год 2020: красивые поздравления на украинском языке
Старый Новый год 2020: красивые поздравления на украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь