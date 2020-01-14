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"Я в норме": Кличко рассказал о своем здоровье

"Я в норме": Кличко рассказал о своем здоровье
14:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал состояние своего здоровья, заявляя что он "в норме".

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что чувствует себя хорошо после обращения к врачам и в настоящее время уже исполняет свои должностные обязанности.

"Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме!... Не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Да, в больнице я был. Да, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. Из рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, он проводит совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали на улице Антоновича. "Движение транспорта там планируем восстановить до завтрашнего вечера", - рассказал мэр столицы.

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Ранее некоторые интернет-СМИ распространило информацию о том, что Кличко 13 января в срочном порядке вернулся в Киев из США и посетил отоларинголога.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр Киева.
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