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Гончарук уволил главного лесничего Закарпатья

Гончарук уволил главного лесничего Закарпатья
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского облуправления лесного хозяйства Валерия Мургу.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу от должности на время проведения аудита.

Об этом он заявил во время совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства.

"По вас очень плохая информация, и СМИ, и немало депутатских обращений было ко мне лично в отношении вас. Поэтому я попросил вас отстранить от исполнения обязанностей до окончания проведения аудита. А по итогам, если будут основания, то освободить от должности в первую очередь", - заявил Гончарук.

По его словам, там где у общества есть определенные сомнения, ситуация разворачивается таким способом: без истерик, но обязательно проводится аудит.

Как сообщалось, 11 января Гончарук дал поручение обеспечить с 1 февраля в Украине полноценное функционирование централизованного учета древесины, а также поручил МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции непрерывно предотвращать незаконной вырубки лесов и выявлять нарушения.

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Лес, Закарпатская область, Алексей Гончарук, Валерий Мургу.
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