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Кем заменили Венедиктову в комитете: решение Рады

Кем заменили Венедиктову в комитете: решение Рады
18:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Верховной Раде избрали замену Ирине Венедиктовой в комитете.

Верховная Рада Украины приняла проект постановления №2732 о назначении на должность главы комитета по вопросам правовой политики народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина.

Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины.

Проект постановления №2732 о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" предусматривает назначить на должность главы комитета по вопросам правовой политики народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина в связи с представлением личного заявления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ириной Венедиктовой, которая занимала эту должность.

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Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала в целом за проект постановления №2731 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой.

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Верховная Рада, Андрей Костин, Ирина Венедиктова.
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