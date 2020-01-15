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Парламент проведет слушания относительно выполнения Украиной решений Евросуда

Парламент проведет слушания относительно выполнения Украиной решений Евросуда
02:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Решение поддержали 338 народных депутатов.

Верховная Рада приняла постановление "О проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека" (№2468).

Постановление предусматривает проведение 25 марта 2020 года в зале пленарных заседаний Верховной Рады парламентских слушаний на тему: "Проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека".

Кабинету министров до 16 марта 2020 года Рада поручила подготовить и подать в парламент тиражируемые для народных депутатов информационно-аналитические материалы по вопросу парламентских слушаний и соответствующие предложения к рекомендациям парламентских слушаний, определить докладчика по указанному вопросу.

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Планируется пригласить для участия в парламентских слушаниях представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, профильных международных организаций, ученых и экспертов и журналистов.

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Верховная Рада, Украина, Парламент, Евросуд.
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