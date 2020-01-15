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Визит Зеленского в Оман: у нардепа Гончаренко появились "несколько вопросов" к СБУ и Минобороны

Визит Зеленского в Оман: у нардепа Гончаренко появились "несколько вопросов" к СБУ и Минобороны
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп Гончаренко направил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил в Службу безопасности Украины (СБУ) и Министерство обороны Украины запросы о том, был ли президент Украины Владимир Зеленский информирован о возможном военном столкновении между Ираном и США перед поездкой в Оман.

"Авиасообщение между Украиной и Оманом проходит через страны, которые в тот период времени совершали авиационные и ракетные удары и вели боевые действия. К нашим силовикам у меня несколько вопросов. Как должны реагировать в СБУ и Минобороне на наличие угрозы для Президента в случае, если он случайно или неслучайно оказался в стране, которая примыкает к напряженным районам, в частности на Ближнем Востоке. Был ли проинформирован Зеленский о авиаударах США с 2 на 3 января и про приведение в полную боевую готовность ракетных войск Ирана? Кто ему это сообщил, и как он отреагировал?" - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

Нардеп подчеркнул, что согласно действующему законодательству СБУ и Мнобороны обязаны проводить информационно-аналитические действия в интересах национальной безопасности и докладывать о возможных угрозах главнокомандующему.

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"В любом случае такой экзотический выбор места для отдыха Зеленского привел к тому, что он не смог быстро отреагировать и вернуться в страну после авиакатастрофы с боингом МАУ", - подчеркнул Гончаренко.

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Ранее Гончаренко обратился в Офис президента с требованием проинформировать, каким рейсом Зеленский летал в Оман и действительно ли проживал в гостинице The Ritz-Carlton, находясь в этой стране.

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СБУ, Минобороны, Оман, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко.
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