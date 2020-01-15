Кулеба и Столтенберг обсудили "прочность партнерства НАТО и Украины"

Новости Украины:Столтенберг и Кулеба обсудили политическую и практическую поддержку Альянса для Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обсудили политическую и практическую поддержку Альянса для Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Альянса Оаны Лунгеску, размещенном в микроблоге Twitter.

В частности, Столтенберг и Кулеба встретились и провели беседу сегодня, 15 января, в Брюсселе.

"Они обсудили прочность партнерства НАТО и Украины, постоянную политическую и практическую поддержку, которую обеспечивает Альянс для Украины", - заявила Лунгеску.

В свою очередь Кулеба заявил в Twitter, что "всегда рад встрече и хорошей беседе с Йенсом Столтенбергом".

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Кулебы.