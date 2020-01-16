Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации азартных игр

Верховная Рада Украины сегодня в первом чтении рассмотрит законопроекты о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Первым вопросом сегодня парламент должен принять календарный план проведения третьей сессии, которая начнется в начале февраля.
Также депутаты сегодня должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, касающихся усовершенствования законодательной процедуры.
Кроме того, сегодня парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о полном общем среднем образовании, о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства и о создании национального органа интеллектуальной собственности.
Также сегодня в повестке дня заседания Верховной Рады есть значительное количество законопроектов, посвященных экономическим вопросам. В частности, это проект закона о финансовом лизинге.
Кроме того, сегодня должен быть рассмотрен законопроект о разведке и о Службе внешней разведки.
Напомним, сегодня начал действовать закон № 404-IX, который предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование народными депутатами ВРУ.