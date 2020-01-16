Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации азартных игр

Новости Украины:Депутаты ВР планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации азартных игр.

Верховная Рада Украины сегодня в первом чтении рассмотрит законопроекты о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Первым вопросом сегодня парламент должен принять календарный план проведения третьей сессии, которая начнется в начале февраля.

Также депутаты сегодня должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, касающихся усовершенствования законодательной процедуры.

Кроме того, сегодня парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о полном общем среднем образовании, о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства и о создании национального органа интеллектуальной собственности.

Также сегодня в повестке дня заседания Верховной Рады есть значительное количество законопроектов, посвященных экономическим вопросам. В частности, это проект закона о финансовом лизинге.

Кроме того, сегодня должен быть рассмотрен законопроект о разведке и о Службе внешней разведки.

Напомним, сегодня начал действовать закон № 404-IX, который предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование народными депутатами ВРУ.