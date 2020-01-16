Скачать
Четверг, 16.01.2020
Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020
Украинцев снова начали призывать в армию с 18 лет
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
Официально: Беринчик выйдет в ринг 22 февраля
Официально: Беринчик выйдет в ринг 22 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

Два нардепа заявили об угрозах и написали заявления в прокуратуру

Два нардепа заявили об угрозах и написали заявления в прокуратуру
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Прокуратура открыла производства по прошлогодним заявлениям нардепов Устиновой и Стефанишиной об угрозе подготовки к посягательству на жизнь.

Киевская местная прокуратура №10 15 января внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможной подготовки к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью.

"Указанные народные депутаты подали заявления в Генеральную прокуратуру Украины еще в конце ноября 2019 года. После регистрации они попали на рассмотрение в уже бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины. Он, в свою очередь, направил эти заявления к уже бывшему заместителю прокурора города Киева. Однако они не были рассмотрены должным образом из-за того, что указанные лица в тот период увольнялись из органов прокуратуры и, вероятно, не могли обеспечить должную дисциплину подчиненных о регистрации уголовных производств", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора в четверг.

В Офисе генпрокурора не сообщили имен подавших заявления парламентариев, а также какие-либо подробности.

Офис генпрокурора начинает набирает "новых, а не своих" кадров

Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", заявления подали нардепы от фракции "Голос" Александра Устинова и Ольга Стефанишина.

Также в ведомстве отметили, что бывший замначальника Департамента - начальник управления надзора за соблюдением законов Нацполицией не прошел аттестацию на перевод в Офис генерального прокурора и был уволен из органов прокуратуры 24 декабря 2019г, а экс-зампрокурора Киева был уволен 16 декабря 2019г по собственному желанию.

"Подследственность по этим уголовным производствам определена за Главным управлением СБУ в г.Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Депутаты, Ольга Стефанишина, Александра Устинова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
03 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
04 "Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
05 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Как изменится метрополитен: в генплане Киева 14 новых станций
Как изменится метрополитен: в генплане Киева 14 новых станций
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
СМИ: звезда &quot;Отпетых мошенниц&quot; раскрыла пол своего ребенка
СМИ: звезда "Отпетых мошенниц" раскрыла пол своего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь