Депутаты готовятся рассмотреть изменения в Конституцию

Новости Украины:Сегодня ВР должна принять президентский законопроект изменений в Конституцию.

17 января, Верховная Рада Украины предварительно должна принять президентский законопроект об изменениях в Конституцию относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Также сегодня к рассмотрению запланирован законопроект о финансовом лизинге.

Рассмотреть также планируется законопроект о создании национального органа интеллектуальной собственности.

Среди прочего, будет рассматриваться во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной группировкой.

Также сегодня планируется рассмотреть законопроект об изменениях в законодательство по вопросам гражданства.

Напомним, Тимофей Милованов сделал заявление об атаке на премьер-министра Алексея Гончарука.