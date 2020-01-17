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Александр Санченко принес присягу народного депутата

Александр Санченко принес присягу народного депутата
10:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Александр Санченко принес присягу народного депутата Верховной Рады.

На пленарном заседании Верховной Рады в пятницу принял присягу народного депутата Александр Санченко ("Слуга народа").

Новоизбранный парламентарий получил свои полномочия после ухода Ирины Венедиктовой на должность временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Центризбирком зарегистрировал Александра Санченко 16 января 2020 года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала нардепом от партии "Слуга народа" директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александра Санченко.

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Согласно Конституции, он должен принять присягу народного депутата.

Его зарегистрировали вместо Ирины Венедиктовой, полномочия которой были досрочно прекращены после того, как ее назначили временным исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

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Верховная Рада, Депутат, Нардепы, Александр Санченко.
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