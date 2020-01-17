Кабмину предлагают криминализировать вовлечение детей в военный конфликт

Новости Украины:ВР предлагает правительству подать законопроект о криминализации действия по вовлечению детей в вооруженный конфликт.

Верховная Рада Украины приняла постановление "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине" №2672. За данное решение проголосовал 351 народный депутат Украины.

В постановлении говорится о том, что Кабинет министров Украины должен: разработать и внести в ВР проект закона об усовершенствовании процедуры лишения и восстановления родительских прав; обеспечить совершенствование процедуры пересечения детьми линии разграничения, выдачи паспортов граждан Украины детям, проживающим на оккупированных территориях, выдачи документов детям в возрасте до трех лет, которые впервые пересекают линию разграничения; разработать и утвердить порядок проведения допроса в уголовном производстве, опроса в гражданском процессе ребенка, являющегося потерпевшим, свидетелем или подозреваемым, в том числе ребенка, пострадавшего от сексуального насилия или насилия в семье.

Также парламент предлагает правительству разработать и подать на принятие ВР законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины с целью криминализировать действия по вовлечение детей в вооруженный конфликт в целях реализации положений Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, который был ратифицирован Украиной в 2004 году.

Также предлагается правительству поручить Министерству образования и науки Украины определить порядок взаимодействия учреждений образования с органами опеки и попечительства, службами по делам детей при обнаружении случаев буллинга, а Министерству здравоохранения Украины "принять, в пределах компетенции, меры по обеспечению 100% финансирования детей, больных онкологическими и онкогематологическими, другими сложными и редкими (рфанными) заболеваниями".

Также отмечается необходимость обеспечить Национальной полицией Украине профилактический учет детей в возрасте от 11 лет, проведения профилактических мероприятий с целью предотвращения правонарушений, совершенных детьми и в отношении детей, выявления причин и условий, приводящих к их совершению, а также обеспечить проведение психологической экспертизы в уголовном производстве в отношении детей, пострадавших от преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, для установления состояния психического здоровья.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2653 о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении".