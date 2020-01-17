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Отставка Гончарука: Зеленский дал правоохранителям две недели

Отставка Гончарука: Зеленский дал правоохранителям две недели
14:42 Сегодня Телеграф president.gov.ua Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский требует от правоохранительных органов найти виновных в скандале с "записями Гончарука".

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

Соответствующее задание Глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Кроме того, Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая является в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил Глава государства.

Он добавил, что, по словам Премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

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Владимир Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.

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Все по теме:

СБУ, МВД, Кабмин, НАБУ, ГБР, Уго, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, ОГП.
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