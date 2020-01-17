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Рада отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований

Рада отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты решили отклонить законопроект о создании Бюро финрасследований даже его не обсуждая.

Верховная Рада Украины отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований, ответственное за расследование финансовых преступлений против государства при Министерстве финансов для замены нынешней налоговой милиции и консолидации всех полномочий по борьбе с финансовыми преступлениями в одном ведомстве.

За решение отклонить законопроект проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он был разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов.

Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию

При этом данный законопроект не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, но в Бюро финансовых расследований должны были перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 2 октября 2019 года приняла в первом чтении проект закона "О Бюро финансовых расследований" (1208- 2). Согласно законопроекту, Бюро финансовых расследований осуществляет самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности.

Государственное бюро финансовых расследований, о создании которого говорят уже не первый год, призвана помочь защитить права бизнеса в Украине.

Ведомство займется расследованием экономических преступлений, тогда как сейчас эти полномочия есть у ряда силовых структур, в частности, СБУ и налоговой милиции.

Напомним, "Голос" расценивает заявление об отставке Гончарука как неуважение к Конституции, Раде и обществу.

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Верховная Рада, ВР.
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