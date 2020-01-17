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Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва

Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл последнее пленарное заседание 2-ой сессии Верховной Рады IX созыва.

"Напоминаю, что на следующей неделе (20-24 января – ред.) народные депутаты Украины работают с избирателями. Очередная 3-я сессия Верховной Рады IX созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля 2020 году", - сказал Разумков, закрывая пленарное заседание.

Он отметил, что заканчивающаяся сессия была плодотворной.

"Я надеюсь, что следующая будет еще лучше", - сказал спикер.

Рада изменила закон о местном самоуправлении

Сегодня Рада уволила народного депутата "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Вместо него парламент избрал нардепа от фракции "Слуги народа" Александра Мережко. Владимир Вятрович стал членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Также нардепы поддержали за основу законопроект, принятие которого позволит Кабмину определять территории и административные центры территориальных общин.

Законопроект о создании Бюро финансовых расследований парламент отклонил. Традиционно в конце прозвучал гимн Украины.

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Верховная Рада, Депутаты, Заседание Рады, Дмитрий Разумков.
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