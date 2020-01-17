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Декларации Гончарука: Дубинский обратился к НАПК

Декларации Гончарука: Дубинский обратился к НАПК
16:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Нардеп "Слуги народа" подал заявление в НАПК на Гончарука.

Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявление на проведение проверки декларации премьер-министра Алексея Гончарука.

"У Гончарука, кстати, декларация подана с ошибками, которые могут потянуть на коррупционное правонарушение. Он, чтобы не светить получение денег от BRDO как ФЛП (то, с чем они все борются), задекларировал их получение от себя же. Можно смело писать заявление в НАПК о проведении проверки", - написал Дубинский на своей странице в соцсети Facebook.

В комментариях к записи он сообщил, что уже написал заявление.

Как сообщалось, Гончарук в пятницу написал заявление об отставке на имя головы Верховной Рады и передал его президенту, "чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту".

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Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

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Алексей Гончарук, Слуга народа, НАПК, Александр Дубинский.
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