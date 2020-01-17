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Председатель ОБСЕ приедет в Украину

Председатель ОБСЕ приедет в Украину
18:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Глава ОБСЕ приедет в Украину на встречу с Пристайко.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама (Edi Rama) будет находиться с рабочим визитом в Украине, 19-21 января, планируется его встреча с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Как сообщается на официальном сайте МИД Украины, утром 20 января запланирована совместная пресс-конференция Пристайко и Рамы, которая состоится после переговоров.

Как сообщалось, 1 января 2020 года Албания начала годовое председательствование в ОБСЕ.

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9 января Рама сообщил, что в ближайшие недели посетит с визитом Украину. "СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – Ред.) и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели", - сказал он.

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ОБСЕ, Албания, Эди Рама, Вадим Пристайко.
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