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Пятница, 17.01.2020
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"Есть недостатки в работе": Гончарук пообещал Зеленскому дать отчет о работе правительства

"Есть недостатки в работе": Гончарук пообещал Зеленскому дать отчет о работе правительства
20:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Украины:Гончарук пообещал Зеленскому выполнить поставленные президентом задачи в ближайшее время.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить поставленные главой государства перед правительством задачи в ближайшее время.

"Я благодарю за доверие, господин президент. Действительно, есть недостатки в работе. Вы очень точно перечислили задачи, которые, по моему мнению, должны быть выполнены. Поэтому мы обязательно все эти задачи, поставленные вами, внимательно изучим и в ближайшее время постараемся выполнить", - сказал Гончарук во время встречи с Зеленским в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Зеленский и Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров Украины о своей работе до 4 февраля.

Зеленский дал Гончаруку второй шанс

"У нас скоро есть обязанность, в соответствии с законом, 14 февраля представить парламенту промежуточный отчет о нашей работе. И я думаю, что это прекрасная идея, прекрасная возможность глубже продемонстрировать, пояснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах", - сказал Гончарук во время встречи с Зеленским в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Зеленский указал, что это нужно сделать до следующей сессии парламента, до 4 февраля. "То есть отчет у вас будет. Если можно это сделать до 4 февраля. Договорились", - отметил он.

"Должна быть новая концепция и новый подход": Зеленский предложил Гончаруку разделить часть министерств

Гончарук отметил, что это возможно.

После завершения встречи президент и премьер пожали друг другу руки.

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Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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