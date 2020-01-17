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Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков

Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
22:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Дмитрий Разумков прокомментировал зарплаты депутатов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал зарплаты депутатов.

В интервью каналу "Украина 24" он сообщил, что первый вице-спикер получает большую, чем спикер, зарплату.

"Фактическая заработная плата, которую получают народные депутаты Украины в этом году ... есть градация: председатель Верховной Рады, первый заместитель, заместитель, председатель комитета, заместитель председателя комитета и народный депутат. Народный депутат "грязными" получает 42 тыс. 40 грн, если я не ошибаюсь. Отнимите налоги и получите ту сумму, которую он будет получать в этом году. В прошлом году это было минус 3 тысячи гривен", - сказал Разумков.

Он отметил, что их зарплата привязана к прожиточному минимуму.

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"Есть еще другой вопрос - это надбавка. Это по всей государственной службе - если доктор наук, если кандидат наук, - там есть надбавка. Фактически, у нас есть доктор наук - Руслан Стефанчук, мой первый заместитель, - он получает больше даже, чем я. Но он заслуживает этого", - подчеркнул Разумков.

Он также заверил, что депутаты никаких "дополнительных премий" перед Новым годом не получали.

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Верховная Рада, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук.
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