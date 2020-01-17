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Разумков уверяет, что будет создан эффективный Регламент ВР

Разумков уверяет, что будет создан эффективный Регламент ВР
23:58 Пт, 17 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков: С Регламентом есть много вопросов и иногда - проблем.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что будет создан такой Регламент парламента, который будет работать «действительно эффективно».

Об этом спикер сообщил в интервью каналу ”Украина 24”, отвечая на вопрос о внесении изменений в Регламент ВР.

”С Регламентом есть много вопросов и иногда - проблем, которые тоже надо решать. Будем подходить к этому качественно и комплексно. Сегодня работают группы, которые нарабатывают объем инициатив. После этого они будут упорядочены в рамках законопроекта”, - отметил Разумков.

По его словам, эти инициативы будут обсуждаться с представителями различных парламентских политических партий и групп.

”Мы создадим Регламент, который будет действительно эффективно давать возможность работать и учитывать интересы всех”, - заверил председатель ВР.

Также Разумков, говоря о законопроекте об игорном бизнесе, не исключил, что позже, после его принятия в него могут быть внесены изменения относительно возраста, с которого можно будет попасть в казино или зал игровых автоматов, - с 21 года. Соответствующий законопроект, считает он, парламент сможет продолжить рассматривать в феврале.

Напоминаем, 16 января председатель фракции ”Слуга народа” Давид Арахамия отозвал законопроект изменений в Регламент Верховной Рады относительно законодательной процедуры.

По его словам, парламентский Регламент необходимо изменять, ”потому что он архаичный”. В частности, надо упорядочить вопрос о внесении народными депутатами поправок к законопроектам, поскольку, согласно действующему положению, рассмотрение любого проекта закона можно затягивать путем внесения тысяч поправок.

Ранее представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила, что некоторые нормы этого законопроекта можно рассматривать как ограничение прав народных депутатов, что противоречат Конституции.

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Верховная Рада, ВР, Дмитрий Разумков, Регламент парламента.
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