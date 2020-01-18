"Ювелирная работе": Разумков о подготовке закона о референдуме

Новости Украины:Глава украинского парламента поведал о ходе подготовки одного из самых обсуждаемых законов.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что над законом о референдуме продолжается "ювелирная работа".

Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Украина 24".

"В этом направлении (направлении закона о референдуме - ред.) не могу сказать, что есть "турбо-режим". Здесь наоборот идет ювелирная работа", - сказал Разумков.

Спикер добавил, что его коллеги понимают риски, связанные с подобными законодательными инициативами. Поэтому законопроект "дорабатывают для того, чтобы мы получили хороший закон", что работает на пользу Украины и ее жителей.

Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Ранее Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения будет принято только после всеукраинского референдума.