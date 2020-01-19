Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
В "Борисполе" проходит церемония прощания с погибшими в Иране украинцами: видео
В "Борисполе" проходит церемония прощания с погибшими в Иране украинцами: видео
"Мы не планируем их отправлять": Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS752
Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS452
Месси выбрал нового форварда для Барселоны
Месси выбрал нового форварда для Барселоны
С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника
С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника

У Порошенко прокомментировали иск Суркисов на $140 млн

У Порошенко прокомментировали иск Суркисов на $140 млн
12:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Пятый президент считает иск Суркисов безосновательным и говорит, что не заключал с ними соглашения по "1+1".

Петр Порошенко отрицает какие-либо соглашения с Суркисами касательно приобретения у них доли в "1+1". Он также не давал никому поручений, о проведении подобного рода сделки. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности". 

Экс-президент отвергает все обвинения и считает иск братьев Суркисов не обоснованным. Кроме этого в сообщении говорится, что информация об иске была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и  Геннадия Боголюбова. 

В пресс-службе ЕС добавили, что вполне вероятно, единственным мотивом подать "иск" против Порошенко есть намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне.

Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы

Как сообщалось ранее, на днях стало известно, что брать Суркисы подали в Лондонский суд на экс-президента Украины Петра Порошенка. Они утверждают, что Порошенко заключил с ними сделку по покупке доли в "1+1" на сумму в 140 миллионов долларов. Также Суркисы говорят, что после национализации ПриватБанка и конвертации их депозитов в его капитал Порошенко вернулся к сделке и предложил им заплатить их же деньгами из Привата.

Напомним, в ГБР говорят, что Петр Порошенко вызван на допрос в качестве свидетеля по ряду уголовных производств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Лондонский суд, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
04 Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020
05 Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В КНДР сменился глава МИД
В КНДР сменился глава МИД
Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому
Итоги дня 18 января
В прорубь нырнуть не получится: какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь