У Порошенко прокомментировали иск Суркисов на $140 млн

Новости Украины:Пятый президент считает иск Суркисов безосновательным и говорит, что не заключал с ними соглашения по "1+1".

Петр Порошенко отрицает какие-либо соглашения с Суркисами касательно приобретения у них доли в "1+1". Он также не давал никому поручений, о проведении подобного рода сделки. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Экс-президент отвергает все обвинения и считает иск братьев Суркисов не обоснованным. Кроме этого в сообщении говорится, что информация об иске была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В пресс-службе ЕС добавили, что вполне вероятно, единственным мотивом подать "иск" против Порошенко есть намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне.

Как сообщалось ранее, на днях стало известно, что брать Суркисы подали в Лондонский суд на экс-президента Украины Петра Порошенка. Они утверждают, что Порошенко заключил с ними сделку по покупке доли в "1+1" на сумму в 140 миллионов долларов. Также Суркисы говорят, что после национализации ПриватБанка и конвертации их депозитов в его капитал Порошенко вернулся к сделке и предложил им заплатить их же деньгами из Привата.

Напомним, в ГБР говорят, что Петр Порошенко вызван на допрос в качестве свидетеля по ряду уголовных производств.