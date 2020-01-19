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Воскресенье, 19.01.2020
Сайдик: В Минских договоренностях нет пункта об автономии Донбасса
Сайдик: В Минских договоренностях нет пункта об автономии Донбасса
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Сайдик: В Минских договоренностях нет пункта об автономии Донбасса

Сайдик: В Минских договоренностях нет пункта об автономии Донбасса
21:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам экс-представителя ОБСЕ а Минске, особый статус Донбасса возможен после деоккупации, автономия - нет.

В Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбассу, как на этом настаивает российская сторона, однако содержится положение об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.

Об этом в интервью изданию Die Presse

Заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

"Потом появился еще один элемент с российской стороны: требование автономии - понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - заявил он.

По словам Сайдик, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должна быть четко прояснена сторона с безопасностью". В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

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"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X", - заявил Сайдик.

Как сообщалось, Верховная Рада 12 декабря 2019 года приняла изменения в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал этот закон.

В то же время президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что закон об особом статусе Донбасса является "ключом Минских соглашений" и должен быть закреплен в Конституции Украины.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивал, что закрепление особого статуса оккупированной части Донбасса в Конституции Украины исключено.

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Донбасс, Мартин Сайдик, ОРДЛО, ТКГ.
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