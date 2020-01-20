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Гончарук: Зеленский взрослый, мудрый человек

Гончарук: Зеленский взрослый, мудрый человек
00:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Премьер-министр Украины назвал Владимира Зеленского "взрослым, мудрым человеком".

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал Президента Украины Владимира Зеленского "взрослым, мудрым человеком". Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Смотрите, я думаю, что Президент Зеленский взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", - отметил глава правительства.

Кроме того, Гончарук отметил, что, по его мнению, атаки на правительство продолжаться с той целью, чтобы настроить членов правительства друг против друга.

Напоминаем, в записях разговоров из кабинета премьера, Гончарук сказал, что у президента "очень примитивное, в этом смысле, очень простоте понимание экономических процессов" и "туман в голове".

Напомним, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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Премьер-министр, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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