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Скандал с "прослушкой" в Кабмине: за дело взялась СБУ

Скандал с "прослушкой" в Кабмине: за дело взялась СБУ
11:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:СБУ расследует дело по факту незаконной прослушки в кабинете Гончарука.

Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

"Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука", - сообщили в пресс-центре СБ Украины в понедельник.

Вместе с тем, более детальную информацию, в том числе относительно статьи УК, по которой открыто производство, в спецслужбе пока не сообщают.

16 января ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Гончарук о записях разговоров из его кабинета: Все это манипуляция

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

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СБУ, Кабмин, Прослушка, Алексей Гончарук.
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