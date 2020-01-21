Разумков: Государство не будет платить за поездку депутатов на Давосский форум

Новости Украины:28 народных депутатов подтвердили свое участие в 50-м Всемирном экономическом форуме, который стартует 21 января в швейцарском городе Давосе.

Посещение народными депутатами Украины 50-го Всемирного экономического форума в Давосе не будет финансироваться за счет Государственного бюджета. На этом акцентировал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20 января в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Нет, они не едут (на форум за государственные средства, - ред.). Я как Председатель Верховной Рады не направлял. Больше скажу, я довольно тщательно просматриваю документы по командировкам тех или иных, в первую очередь я смотрю, когда (чтобы это не была сессия), куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировки очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. И все командировки проходят в 99% не за счет Государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни одной гривни", - пояснил Разумов.

28 народных депутатов подтвердили свое участие в 50-м Всемирном экономическом форуме, который стартует 21 января в швейцарском городе Давосе и продлится до 24 января.

В Офисе Президента Украины 20 января подтвердили информацию о том, что глава государства Владимир Зеленский 22 января совершит рабочий визит в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Главная тема нынешнего форума — формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких основных направлений: "как сберечь планету", "общество и будущее труда", "технологии добра", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".

Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потерю биоразнообразия и разрушение наземных и водных экосистем.