Щерба: Вена все чаще называют "забытой войной" агрессию России в Украине

Новости Украины:Австрия за последние 20-25 лет получила огромную выгоду от добрых отношений со странами нашего региона, прежде всего с Россией.

Российская агрессия против Украины является наказанием страны за ее европейский выбор, однако европейцам выгодно этого не понимать, потому что таким образом Европа становится уже "не предметом этой войны, а посредником". Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает. Европейцам выгодно этого не понимать. Таким образом, Европа становится уже не предметом этой войны, а посредником, мостом. К сожалению, мы своими ссорами, риторикой, проблемами, поведением только цементируем такую ситуацию. Они смотрят на нас и не видят в нас "своих", - заявил он.

Относительно того, как называют войну на востоке Украины в Австрии, посол отметил, что по-разному: "Кто-то "конфликтом на Донбассе". Кто-то - "геополитическим конфликтом". Сейчас все больше – "забытой войной".

Щерба добавил, что австрийцы просто "делают то, что соответствует их экономическим интересам": "Австрия за последние 20-25 лет получила огромную выгоду от добрых отношений со странами нашего региона, прежде всего с Россией. Они хотят это продолжать".

Также украинский посол прокомментировал фразу федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на тему "кризиса в Украине" о том, что мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее". "Эта фраза — ключ к австрийскому понимания мира. Вместо слова "Россия" здесь можно вписать любую другую страну. Жизнь покажет, насколько этот ключ подходит к мировым проблемам. Пока что он их не решил", - сказал он.

По мнению Щербы, австрийцы в их сегодняшнем состоянии – "это нация, которая может жаловаться на внутренние проблемы, но во внешнем мире ищет конструктив, пытается видеть светлую сторону".

"Это касается и России. Светлая сторона России для них — это культура. Чайковский, Шостакович, да и рядовые россияне, туристы, знакомые, друзья. Темная, мрачная сторона России, которая очевидна для нас, австрийцам или не видна, или ее относят на счет какого-то особого российского пути, который можно не понимать, но надо уважать", - отметил дипломат.