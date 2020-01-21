Разумков не видит предпосылок для роспуска Рады

Новости Украины:Рада IX созыва уже приняла много законов благодаря различным политическим фракциям и группам.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для роспуска паралменту IX созыва. Такое мнение он выразил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

"С точки зрения закона, насколько я помню, это невозможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. И мы видим сегодня и коалицию, монокоалицию, монобольшинство... которое принимает законы, которая работает достаточно эффективно", - сказал Дмитрий Разумков.

Спикер добавил, что Рада IX созыва уже приняла много законов благодаря различным политическим фракциям и группам.

"Лично я сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", - отметил Председатель ВР.

Как сообщалось, ранее член фракции "Европейская солидарность", председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий в интервью "5 каналу" сказал, что среди депутатов от "Слуги народа" обсуждается роспуск парламента летом 2020 года.