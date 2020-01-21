Арахамия о назначении адвоката Януковича на пост замглавы ГБР: Я категорически против

Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против назначения заместителем директора ГБР Александра Бабикова, который был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича и может возглавить следствие по делам Майдана.
Об этом политик заявил 20 января во время ток-шоу "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.
"Я не знал об этой ситуации, поэтому у нас позиции фракции нет, потому что мы закончили работу в пятницу (17 января, - ред.), сейчас люди ездят по округам, то есть у нас не было собрания фракции. У нас точно будет позиция фракции. Если спросить о моей личной позиции, то я категорически против", - сказал Арахамия.
Как сообщалось, 27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Венедиктову временной исполняющей обязанности директора ведомства.
Одновременно конкурсная комиссия ГБР не выявила у Александра Бабикова, которого называют адвокатом президента-беглеца Украины Виктора Януковича, конфликта интересов для назначения заместителем председателя ГБР.