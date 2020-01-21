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Арахамия о назначении адвоката Януковича на пост замглавы ГБР: Я категорически против

Арахамия о назначении адвоката Януковича на пост замглавы ГБР: Я категорически против
08:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия выступает против назначения заместителем директора ГБР "адвоката Януковича".

Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против назначения заместителем директора ГБР Александра Бабикова, который был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича и может возглавить следствие по делам Майдана.

Об этом политик заявил 20 января во время ток-шоу "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

"Я не знал об этой ситуации, поэтому у нас позиции фракции нет, потому что мы закончили работу в пятницу (17 января, - ред.), сейчас люди ездят по округам, то есть у нас не было собрания фракции. У нас точно будет позиция фракции. Если спросить о моей личной позиции, то я категорически против", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, 27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Венедиктову временной исполняющей обязанности директора ведомства.

"Плевок в лицо": Адвокат Януковича может возглавить следствие по делам Майдана

Одновременно конкурсная комиссия ГБР не выявила у Александра Бабикова, которого называют адвокатом президента-беглеца Украины Виктора Януковича, конфликта интересов для назначения заместителем председателя ГБР.

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ГБР, Александр Бабиков, Слуга народа, Давид Арахамия.
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