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Нет единства: В МИД Чехии говорят о разногласиях внутри "Вышеградской четверки"

Нет единства: В МИД Чехии говорят о разногласиях внутри "Вышеградской четверки"
11:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД Чехии Томаш Петршичек говорит, что "Вышеградская четверка" не всегда имеет единую позицию по украинскому вопросу.

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек заявляет, что страны "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) не всегда едины по вопросу Украины.

Об этом глава МИД Чехии сообщил в интервью изданию Euractiv.

По его словам, Чехия ориентирована не только на сотрудничество с другими странами в рамках "Вышеградской четверки".

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"В долгосрочной перспективе мы стремимся к партнерским отношениям, благодаря которым мы лучше сможем защищать интересы нашей страны и наших граждан. Вышеград является лишь одной из нескольких главных платформ. Мы сотрудничаем с Австрией и Словакией в рамках так называемого формата "Славков", мы имеем стратегическое партнерство с Германией, и мы стараемся открывать новые пути сотрудничества с меньшими странами. Мы также предлагаем сотрудничество Хорватии, балтийским странам, но также и Португалии. В рамках "Вышеградской четверки" мы не со всем согласны, например, по вопросу Украины", - заявил Петршичек.

Напомним, ОПУ анонсировал визит Зеленского в Израиль.

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Чехия, МИД Чехии, Вышеградская четверка, Томаш Петршичек.
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