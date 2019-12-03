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Вышеградская четверка поддержала усилия Зеленского в достижении мира

Вышеградская четверка поддержала усилия Зеленского в достижении мира
10:04 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Члены Вышеградской четверки выразили поддержку усилий президента Владимира Зеленского в достижении мира и проведении реформ.

Четверка заявила о поддержке "усилий президента Зеленского и его администрации с целью достижения мира, а также воплощения необходимых реформ".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение прессслужбы МИД Польши по результатам встречи министров иностранных дел Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

В частности, выступая после встречи вместе с другими министрами Глава МИД Польши заявил о поддержке "усилий для президента Зеленского и его администрации с целью введения мира, а также воплощения необходимых реформ".

Он напомнил, что с 1 июля начнется председательство Польши в Вышеградской группе и назвал создание этой группы одним из важнейших достижений дипломатии четырех стран со времени получения независимости.

Нормандский формат: Зеленский и Путин могут встретиться в Париже тет-а-тет

"Все государства Вышеградской группы выступают за сохранение сильных трансатлантических взаимосвязей, а ближайшем саммите в Лондоне мы будем говорить в один голос" - сказал Чапутович.

Напомним, президент Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут состояться только при условии вывода всех незаконных вооруженных формирований, и назвал три главные темы, о которых планирует говорить на "нормандской встрече" в Париже.

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Владимир Зеленский, Вышеградская четверка, Нормандский формат, Норманский саммит.
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