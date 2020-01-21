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Климкин об изменениях Конституции РФ: Кремль будет играть на опережение

Климкин об изменениях Конституции РФ: Кремль будет играть на опережение
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Экс-глава МИД Украины убежден, что расширение "русского мира" в Конституции РФ означает объявление Украине войны.

Изменения к Конституции РФ имеют целью легализацию оккупации Крыма и дальнейшее расширение "русского мира", благодаря которому Кремль может попытаться оторвать от Украины юг и восток.

Такое мнение выразил в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В результате конституционных изменений Россия фактически будет применять международное право выборочно, по результатам "рассмотрения" своим конституционным судом ... Здесь очевидно, что речь идет одновременно о двух вещах: легализации оккупации Крыма и дальнейшем расширении "русского мира ". Это и раньше было основой политики РФ, но сейчас становится официально закрепленной конституционно целью. Нам объявили войну, целью которой является уничтожение Украины", - написал он.

Климкин спрогнозировал, что эта война будет вестись параллельно на трех направлениях: легализация оккупации Крыма, попытки оставить Донбасс под своим контролем и попытки оторвать у нас юг и восток.

"Вряд ли у кого-то есть иллюзии, что Путин мечтает возглавить вновь созданный госсовет РФ - он хочет возглавить новое государство. И делать это Россия будет быстрее, чем многим кажется, а к этому нужно быть готовыми и именно на этом строить нашу стратегию", - резюмировал эксминистр.

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Как сообщалось, 15 января в послании Федеральному собранию Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, в частности, ужесточить требования к кандидатам в президенты России, также перераспределить полномочия между ветвями власти, конституционно прописать полномочия такого органа как Госсовет России.

Для подготовки конкретных предложений о внесении поправок была сформирована рабочая комиссия из 75 человек, которая уже начала работу. Путин также предложил перед принятием вынести поправки одним пакетом на "всенародное голосование".

20 января был опубликован пакет документов о поправке к Конституции, внесенный президентом России Владимиром Путиным в Государственную думу, которыми предлагается изменить 22 статьи Конституции РФ.

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Украина, Россия, РФ, Павел Климкин.
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