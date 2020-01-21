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Гончарук запланировал поездку в Швейцарию

Гончарук запланировал поездку в Швейцарию
15:47 Сегодня Телеграф Фото: КМУ

Новости Украины:Гончарук посетит Давос с рабочим визитом.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 22 -23 января будет находиться с двухдневным рабочим визитом в Давосе (Швейцария), где проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме.

Об этом сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров.

Так, в рамках визита 22 и 23 января председатель правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса.

"22 января запланированы двусторонняя встреча Гончарука с премьер-министром Финляндии Санной Марин, президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, а также заседание Национального инвестиционного совета Украины под председательством Гончарука. В этот день премьер проведет ряд встреч с представителями международного бизнеса и крупнейшими международными инвесторами", - отметили в правительстве.

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23 января в 7:30 (по местному времени) запланировано выступление Гончарука во время Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

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Кабмин, Давос, Алексей Гончарук.
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