Премьер объявил о "хороших новостях" по результатам форума в Давосе

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская делегация вернется "с хорошими новостями" со Всемирного экономического форума, который сейчас проходит в швейцарском Давосе.
Об этом глава правительства заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Планирую ряд важных двусторонних встреч с международным бизнесом по объектам для инвестиций и условиям, которые создает наше правительство для обеспечения в Украине качественной бизнес-среды. Кроме этого, планирую встречи с иностранными партнерами, в частности, с премьер-министром Финляндии Санной Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти. И спойлер - из Давоса вернемся с хорошими новостями", - написал он.
Премьер не уточнил, о каких конкретно новостях идет речь.
Как сообщалось ранее, Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет 21-24 января.