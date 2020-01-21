"Амбиции и давление на ЕС": посол дал ценный совет Украине

Новости Украины:Посол ЕС советует Украине в отношениях с Евросоюзом действовать на опережение.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас советует Украине в отношениях с ЕС демонстрировать не только амбициии, но и настойчивость в отстаивании своих евроинтеграционных намерений.

Об этом дипломат заявил в ходе публичной дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год".

"На следующей неделе состоится первая встреча на таком высоком уровне - заседание Совета ассоциации, от которого ожидается программа повестки дня между Украиной и ЕС... Я помню, когда 20 лет назад был обычным эстонским государственным служащим, а Эстония еще не была членом ЕС, уже тогда надо было действовать на опережение и быть амбициозным, чтобы чего-то добиться в отношениях с ЕС", - сказал Маасикас.

По его словам, так сложилось, что в отношениях с большинством партнеров и соседей ЕС всегда немного медленно реагирует на действия своих визави.

"Амбиции и давление на ЕС - это нелегкое дело, и мы порой разочаровываемся. Мне хорошо понятно, когда вы снова и снова настаиваете на своей позиции и мнении, а европейский бюрократ словно отмахивается. Но в конце концов украинскому правительству нужно демонстрировать не только амбиции, но и настойчивость. Предыдущее правительство очень хорошо это делало, но настойчивыми надо быть постоянно ", - убежден Маасикас.

Как сообщалось, 28 января в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.