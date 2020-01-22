В ВР анонсировали законопроект о госсимволах Украины

Новости Украины:В ВР намерены разработать законопроект о государственных символах Украины, который урегулирует порядок их использования и охраны.

В Верховной Раде будет подготовлен законопроект о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны.

Об этом первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины по случаю Дня Соборности Украины.

"К большому сожалению, 28 лет независимости, но мы до сих пор не выполнили требование Конституции Украины, предусмотренное в 92-й статье, и не имеем до сих пор закона, который бы регламентировал Большой Государственный герб Украины, а также унифицированный порядок использования и защиты символов Украинского государства, государственных символов", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что такая задача поставлена в том числе и для этой каденции Верховной Рады.

"Потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, а также порядок их использования и порядок их охраны", - сообщил первый заместитель председателя ВР.

Напомним, Тимофей Милованов говорит, что по новому законодательству уволить сотрудника будет не так-то просто.