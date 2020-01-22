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Разумков не поддерживает идею увеличения зарплаты чиновникам

Разумков не поддерживает идею увеличения зарплаты чиновникам
11:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что в этом году зарплата народного депутата выросла на 3 тысячи.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает против увеличения заработных плат народным депутатам и чиновникам.

Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

"Если мы говорим о заработных платах, вы понимаете, что эти народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, они понимали на что они идут. Кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться, кому-то мало, кому-то много, однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму", - заявил Разумков.

Разумков не видит предпосылок для роспуска Рады

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом зарплата народных депутатов выросла на 3 тысячи гривен в связи с увеличением прожиточного минимума.

"У нас он (прожиточный минимум - ред) вырос и немного изменилась заработная плата, рост заработной платы по сравнению с прошлым годом - около 3 тыс. грн", - добавил Разумков.

"Я не буду говорить за весь депутатский корпус, я от себя скажу - я думаю, что всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать сколько получают наши граждане: сколько получает учитель, врач, воспитатель в детском саду, у меня лично язык не провернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновнику. Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить, что есть вот такой показатель нашей работы, давайте может пересматривать наши заработные платы", - сказал председатель Верховной Рады.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что шансы на ратификацию Стамбульской конвенции практически нулевые.

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Верховная Рада, ВР, Дмитрий Разумков, Зарплаты топ-чиновников.
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