Зеленский прилетел на Всемирный экономический форум в Давос

Новости Украины:В рамках экономического форума украинский президент встретится с лидерами иностранных государств.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках визита президент примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе. Предусмотрено выступление Зеленского во время Давоского форума.

Кроме того, президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Как сообщалось ране, президент Владимир Зеленский в рамках визита в Швейцарию встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа непрофильных госактивов поможет побороть коррупцию.