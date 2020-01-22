"Батькивщина" предлагает привязать зарплаты чиновников к "минималке"

Новости Украины:Фракция "Батькивщина" анонсировала внесение в ВР законопроекта о привязке зарплаты чиновников к "минималке".

Фракция "Батькивщина" внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о привязке зарплаты чиновников к размеру минимальной зарплаты. Об этом сообщила лидер фракции Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве.

Она подчеркнула, что зарплата чиновников должна зависеть от размера "минималки" в стране.

По ее словам, если минимальная заработная плата будет в государстве заморожена, то не будут подниматься выплаты и надбавки чиновникам.

Тимошенко отметила, что в законопроекте предлагается, чтобы "разрыв между минимальной зарплатой в стране и минимальной зарплатой чиновника высокого ранга в государстве это, например, президент Украины, был не более 10 раз".

Она добавила, что если сегодня минимальная зарплата составляет 4723 грн, то у самого главы государства заработная плата со всеми выплатами, премиями в месяц не может быть выше чем 47 тыс. 230 грн.

Тимошенко считает, что президент Украины должен поддержать этот законопроект и предложить его рассмотреть парламенту как первоочередной уже на первых заседаниях третьей сессии Совета.

Она также сообщила, чтобы исправить нынешнюю ситуацию, когда разрыв огромен между зарплатами руководителей государственных структур и работниками этих структур, должна быть создана временная следственная комиссия в парламенте.

Тимошенко привела примеры: сегодня разрыв между зарплатой руководителя "Укрпочты" и почтальоном составляет 304 раза; а разрыв между заработной платой и выплатами в месяц госсекретаря Министерства культуры, который получает в месяц 497 тыс. 700 грн и учителем, например, музыкального искусства, у которого - 9 тыс. грн, составляет 55 раз; между членом наблюдательного совета "Укрзализныци" и машинистом такой разрыв составляет 26 раз.

Кроме того, добавила лидер фракции, "Батькивщина" выступает с инициативой, чтобы "немедленно в Верховной Раде создать временную следственную комиссию по проверке, контролю, аудиту за финансами государственных корпораций и монополий за последние 6 лет и посмотреть, что там делали, куда "сливали" наши деньги, почему они не попадали в бюджет".

Она напомнила, что сейчас, в соответствии с законодательством, по результатам работы таких комиссий можно возбуждать уголовные дела, в том числе по инициативе ВСК Верховной Рады.

"Наша команда сегодня направит всем фракциям письма с просьбой дать свои кандидатуры для создания такой ВСК. И мы за следующие несколько месяцев должны проверить каждую государственную корпорацию и каждую государственную монополию, стать инициаторами привлечения к уголовной ответственности всех, кто был замешан и продолжает коррумпированные действия на государственных финансовых потоках", - добавила Тимошенко.