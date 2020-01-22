Скачать
Среда, 22.01.2020
Президент Украины почтил память Шевченко и Грушевского (Фото)
Президент Украины почтил память Шевченко и Грушевского (Фото)
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Когда Деревянченко проведет следующий бой
Когда Деревянченко проведет следующий бой
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии

"Батькивщина" предлагает привязать зарплаты чиновников к "минималке"

"Батькивщина" предлагает привязать зарплаты чиновников к "минималке"
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Фракция "Батькивщина" анонсировала внесение в ВР законопроекта о привязке зарплаты чиновников к "минималке".

Фракция "Батькивщина" внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о привязке зарплаты чиновников к размеру минимальной зарплаты. Об этом сообщила лидер фракции Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве.

Она подчеркнула, что зарплата чиновников должна зависеть от размера "минималки" в стране.

По ее словам, если минимальная заработная плата будет в государстве заморожена, то не будут подниматься выплаты и надбавки чиновникам.

Тимошенко отметила, что в законопроекте предлагается, чтобы "разрыв между минимальной зарплатой в стране и минимальной зарплатой чиновника высокого ранга в государстве это, например, президент Украины, был не более 10 раз".

Законопроект "О труде": Милованов рассказал о подводных камнях документа

Она добавила, что если сегодня минимальная зарплата составляет 4723 грн, то у самого главы государства заработная плата со всеми выплатами, премиями в месяц не может быть выше чем 47 тыс. 230 грн.

Тимошенко считает, что президент Украины должен поддержать этот законопроект и предложить его рассмотреть парламенту как первоочередной уже на первых заседаниях третьей сессии Совета.

Она также сообщила, чтобы исправить нынешнюю ситуацию, когда разрыв огромен между зарплатами руководителей государственных структур и работниками этих структур, должна быть создана временная следственная комиссия в парламенте.

Тимошенко привела примеры: сегодня разрыв между зарплатой руководителя "Укрпочты" и почтальоном составляет 304 раза; а разрыв между заработной платой и выплатами в месяц госсекретаря Министерства культуры, который получает в месяц 497 тыс. 700 грн и учителем, например, музыкального искусства, у которого - 9 тыс. грн, составляет 55 раз; между членом наблюдательного совета "Укрзализныци" и машинистом такой разрыв составляет 26 раз.

Кроме того, добавила лидер фракции, "Батькивщина" выступает с инициативой, чтобы "немедленно в Верховной Раде создать временную следственную комиссию по проверке, контролю, аудиту за финансами государственных корпораций и монополий за последние 6 лет и посмотреть, что там делали, куда "сливали" наши деньги, почему они не попадали в бюджет".

Разумков: ВР готова помогать в развитии украинского туризма

Она напомнила, что сейчас, в соответствии с законодательством, по результатам работы таких комиссий можно возбуждать уголовные дела, в том числе по инициативе ВСК Верховной Рады.

"Наша команда сегодня направит всем фракциям письма с просьбой дать свои кандидатуры для создания такой ВСК. И мы за следующие несколько месяцев должны проверить каждую государственную корпорацию и каждую государственную монополию, стать инициаторами привлечения к уголовной ответственности всех, кто был замешан и продолжает коррумпированные действия на государственных финансовых потоках", - добавила Тимошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Батькивщина, ВР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
03 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
04 Врачи назвали целебные свойства помело
05 Итоги дня 21 января: планы Счетной палаты на 2020 год и дельный совет посла ЕС Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции
Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции
Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
Зима вернулась: прогноз погоды на ближайшие дни
Украинцы отмечают День Соборности
Украинцы отмечают День Соборности
Нацотбор на Евровидение 2020: песни участников (Видео)
Нацотбор на Евровидение 2020: песни участников (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь