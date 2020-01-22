Разумков: ВР готова помогать в развитии украинского туризма

Новости Украины:Дмитрий Разумков говорит, что ВР готова создать законодательную базу для развития туризма в Украине.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет о готовности парламента создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине.

Об этом он сказал во время посещения ООО "Данон Днепр", где ознакомился с работой предприятия и пообщался с коллективом, в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

"Я уже не первый раз посещаю этот завод и могу сказать, что это хороший пример успешной работы с инвестором в Украине. Нам нужно научиться качественно привлекать инвестиции, ведь без них мы не сможем восстановить государство", - отметил председатель парламента.

Разумков подчеркнул, что Херсонская область славится не только своими предприятиями, но и имеет большой туристический потенциал.

"В течение многих лет он не используется полной мерой. К сожалению, сегодня у государства нет возможности вкладывать в туристическую отрасль, поэтому мы должны стимулировать поток инвестиций в области с благоприятным климатом и интересными туристическими локациями. Как Верховная Рада мы готовы создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине", - отметил спикер.

Он также подчеркнул значимость региональных поездок для работы народных депутатов.

"Из Киева ситуацию в стране видишь по-другому. Поэтому нужно понять проблемы на местах, услышать мнение людей. Так наша работа будет более эффективной", - добавил председатель Верховной Рады.

Напомним, в ВР намерены разработать законопроект о государственных символах Украины, который урегулирует порядок их использования и охраны.