Скачать
Среда, 22.01.2020
Президент Украины почтил память Шевченко и Грушевского (Фото)
Президент Украины почтил память Шевченко и Грушевского (Фото)
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Когда Деревянченко проведет следующий бой
Когда Деревянченко проведет следующий бой
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января

Разумков: ВР готова помогать в развитии украинского туризма

Разумков: ВР готова помогать в развитии украинского туризма
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Разумков говорит, что ВР готова создать законодательную базу для развития туризма в Украине.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет о готовности парламента создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине.

Об этом он сказал во время посещения ООО "Данон Днепр", где ознакомился с работой предприятия и пообщался с коллективом, в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

"Я уже не первый раз посещаю этот завод и могу сказать, что это хороший пример успешной работы с инвестором в Украине. Нам нужно научиться качественно привлекать инвестиции, ведь без них мы не сможем восстановить государство", - отметил председатель парламента.

Разумков не поддерживает идею увеличения зарплаты чиновникам

Разумков подчеркнул, что Херсонская область славится не только своими предприятиями, но и имеет большой туристический потенциал.

"В течение многих лет он не используется полной мерой. К сожалению, сегодня у государства нет возможности вкладывать в туристическую отрасль, поэтому мы должны стимулировать поток инвестиций в области с благоприятным климатом и интересными туристическими локациями. Как Верховная Рада мы готовы создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине", - отметил спикер.

Он также подчеркнул значимость региональных поездок для работы народных депутатов.

"Из Киева ситуацию в стране видишь по-другому. Поэтому нужно понять проблемы на местах, услышать мнение людей. Так наша работа будет более эффективной", - добавил председатель Верховной Рады.

Напомним, в ВР намерены разработать законопроект о государственных символах Украины, который урегулирует порядок их использования и охраны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, ВР, Херсонская область, Туризм, Инициатива, Дмитрий Разумков, Развитие туризиа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
03 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
04 Врачи назвали целебные свойства помело
05 Итоги дня 21 января: планы Счетной палаты на 2020 год и дельный совет посла ЕС Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции
Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции
Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
Зима вернулась: прогноз погоды на ближайшие дни
Украинцы отмечают День Соборности
Украинцы отмечают День Соборности
Нацотбор на Евровидение 2020: песни участников (Видео)
Нацотбор на Евровидение 2020: песни участников (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь